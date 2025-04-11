В Казани введут временные ограничения движения из-за крестного хода

В связи с проведением пасхального крестного хода в ночь с 19 на 20 апреля в Казани будет временно ограничено движение транспорта:

Зона ограничения:

ул. Челюскина (от ул. Тар Урам до ул. Побежимова)

Время действия:

с 23:50 19 апреля до 00:10 20 апреля

Дополнительная информация:

Мероприятие организовано приходом храма св. Иоанна Кронштадтского (ул. Челюскина, 31а)

Крестный ход традиционно совершается вокруг храма в пасхальную ночь

Верующим рекомендуется планировать маршрут с учетом временных ограничений

Водителям советуют заранее выбирать альтернативные пути объезда. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников богослужения.