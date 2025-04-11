В Казани введут временные ограничения движения из-за крестного хода

В связи с проведением пасхального крестного хода в ночь с 19 на 20 апреля в Казани будет временно ограничено движение транспорта:
Зона ограничения:
ул. Челюскина (от ул. Тар Урам до ул. Побежимова)
Время действия:
с 23:50 19 апреля до 00:10 20 апреля
Дополнительная информация:
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Мероприятие организовано приходом храма св. Иоанна Кронштадтского (ул. Челюскина, 31а)
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Крестный ход традиционно совершается вокруг храма в пасхальную ночь
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Верующим рекомендуется планировать маршрут с учетом временных ограничений
Водителям советуют заранее выбирать альтернативные пути объезда. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников богослужения.