В Казани введут временные ограничения движения из-за крестного хода

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Город
11 апреля 2025  12:42

В связи с проведением пасхального крестного хода в ночь с 19 на 20 апреля в Казани будет временно ограничено движение транспорта:

Зона ограничения:
ул. Челюскина (от ул. Тар Урам до ул. Побежимова)
Время действия:
с 23:50 19 апреля до 00:10 20 апреля

 Дополнительная информация:

  • Мероприятие организовано приходом храма св. Иоанна Кронштадтского (ул. Челюскина, 31а)

  • Крестный ход традиционно совершается вокруг храма в пасхальную ночь

  • Верующим рекомендуется планировать маршрут с учетом временных ограничений

Водителям советуют заранее выбирать альтернативные пути объезда. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников богослужения.

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