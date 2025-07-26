В Казани введут временные ограничения движения на улице Братьев Касимовых

С 28 июля по 9 октября в Приволжском районе столицы Татарстана частично перекроют движение транспорта на улице Братьев Касимовых. Ограничения связаны с проведением реконструкции канализационного коллектора.

На участке дороги в районе домов №35-45 будет закрыто движение в сторону улицы Рихарда Зорге. Одновременно ограничения коснутся отрезка у домов №48-74, где нельзя будет проехать в сторону проспекта Победы.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными дорогами. Временные неудобства связаны с работами по модернизации канализационной инфраструктуры этого района Казани.

Напомним, ранее мы писали, что 26 июля в Казани будут перекрыты улицы в центре города в связи с соревнованиями по триатлону.