В Казани введут временные ограничения движения в День молодежи

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Город
27 июня 2025  17:26

28 июня в столице Татарстана в связи с празднованием Всероссийского дня молодежи будут действовать временные ограничения дорожного движения. С 5:00 до 23:00 перекроют несколько участков в центральной части города.

Основные изменения коснутся улицы Подлужной – движение будет перекрыто от улицы Толстого до моста «Миллениум». Также закроют съезды с улицы Вишневского и моста «Миллениум» на Подлужную. Ограничения затронут и подъезды к домам №7 и №7г по улице Николая Ершова.

ГИБДД Казани призывает водителей заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. Нарушителей правил парковки и движения ожидают штрафные санкции.

Для удобства горожан на официальных ресурсах мэрии и в навигационных приложениях будут доступны альтернативные маршруты объезда. Организаторы праздника обещают, что все ограничения снимут сразу после завершения мероприятий.

Напомним, что в этом году День молодежи в Казани отметят масштабной программой с концертами, спортивными мероприятиями и фестивалями, которые пройдут на нескольких площадках города.

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