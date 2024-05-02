В Казани ввели ограничения движение на Карла Маркса из-за ремонта вуза

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Город
2 мая 2024  12:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Три улицы Казани: Карла Маркса, Театральная и Большая Красная – оказались под действием временных ограничений движения автомобильного транспорта из-за ремонта кровли пятого корпуса КНИТУ-КАИ. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, здесь пришлось забрать часть проезжей части.

В казанской мэрии назвали сроки проведения работ, указанных в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Так, движение по участкам дороги на указанных улицах будет ограничено до конца сентября 2024 года.

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