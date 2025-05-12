В Казани вводится временный запрет на продажу алкоголя в дни проведения KazanForum

Министерство юстиции Республики Татарстан объявило о введении временного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в Казани с 13 по 18 мая 2025 года. Ограничение связано с проведением XII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Согласно постановлению Кабмина РТ, под запрет попадает реализация алкоголя в магазинах на улицах Аграрная, Хади Такташа, Большая Красная, Баумана, а также в районе аэропорта, на проспекте Ибрагимова, улицах Петербургской, Чистопольской, Бурхана Шахиди и других центральных артериях города. Исключение сделано для заведений общественного питания: рестораны и кафе смогут предлагать алкогольные напитки в рамках своего меню.

KazanForum, который пройдёт в столице Татарстана , является ключевой площадкой для укрепления партнёрства между Россией и странами исламского мира. В 2025 году участники обсудят вопросы инвестиций, цифровой трансформации, логистики и культурного взаимодействия. Ожидается, что форум посетят официальные делегации, бизнес-лидеры и эксперты из более чем 60 государств.