Сегодня, 17 февраля, в день Российских студенческих отрядов, в Казани выберут лучший студотряд РТ по итогам 2024 года. Церемония награждения пройдет в театре Алафузова. Этот конкурс проводится с 2016 года.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

- Мы выберем победителей по разным направлениям среди вузов и ссузов, - уточнил он. - Все больше желающих участвовать в данном конкурсе. На сегодня их число рекордное – 220.

Глава ведомства также отметил, что стартовала акция «Снежный десант», в которой участвует 320 человек из студотрядов. В 2024 году активные студенты помогли около 13 тыс. гражданам.

Директор республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев проинформировал, что примерно 889 млн. рублей составил общий заработок студентов в трудовых отрядах РТ за ушедший год.