В Казани выбирают имя нового детского парка на Кремлевской Набережной

В Казани в скором времени откроется новый Детский парк на набережной реки Казанка, который станет одним из самых больших в Татарстане. В нем будут зоны для детей и подростков – качели, игровые площадки, живой лабиринт, фонтан и многое другое. Однако у парка пока нет имени.

Чтобы выбрать самое подходящее название, было проведено голосование среди жителей Казани. В конкурсе идей участвовали жители Вахитовского и Приволжского районов, студенты КГАСУ, дети из разных организаций, а также активисты и общественники города.

В итоге, были отобраны 5 самых популярных вариантов: СУ БАЛАСЫ / ДЕТИ ВОДЫ, ЮЛ(А), ЕЛМАЙ, УЕН / ИГРА и АЙДА ПАРК / АЙ-ДА ПАРК!

Горожанам предлагается проголосовать за тот вариант, который, по их мнению, наиболее близко подходит к Детскому парку. Также можно предложить свой вариант названия. Ссылка для голосования: kzn.ru.