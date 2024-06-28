В Казани выбирают имя нового детского парка на Кремлевской Набережной

news_top_970_100
Город
28 июня 2024  13:52
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани в скором времени откроется новый Детский парк на набережной реки Казанка, который станет одним из самых больших в Татарстане. В нем будут зоны для детей и подростков – качели, игровые площадки, живой лабиринт, фонтан и многое другое. Однако у парка пока нет имени.

Чтобы выбрать самое подходящее название, было проведено голосование среди жителей Казани. В конкурсе идей участвовали жители Вахитовского и Приволжского районов, студенты КГАСУ, дети из разных организаций, а также активисты и общественники города.

В итоге, были отобраны 5 самых популярных вариантов: СУ БАЛАСЫ / ДЕТИ ВОДЫ, ЮЛ(А)ЕЛМАЙ, УЕН / ИГРА и АЙДА ПАРК / АЙ-ДА ПАРК!

Горожанам предлагается проголосовать за тот вариант, который, по их мнению, наиболее близко подходит к Детскому парку. Также можно предложить свой вариант названия. Ссылка для голосования: kzn.ru.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Июльские перемены: татарстанцам объяснили, как изменятся правила для финансов
Трое молодых ученых Татарстана удостоены госпремии имени Алемасова
Мэрия показала, как преображается сквер у вокзала «Казань-2»
Высокооплачиваемая работа!
Роспотребнадзора РТ рассказал, пригодна ли вода из-под крана для питья
В Татарстане снизилось число заболевших геморрагической лихорадкой
В Казани из-за ремонта водопровода ограничат движение на трех улицах
В Татарстане директор компании «Агрохимия» оштрафован за незаконный вывоз горных пород