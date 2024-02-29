В Казани выбрали лучшего молодого ученого Татарстана

Фото: пресс-служба министерства по делам молодежи РТ

В Татарстане прошел уникальный конкурс среди молодых ученых. Церемонию награждения провели в Казанском государственном институте культуры.

Всего было утверждено 7 номинаций. Поступило 250 заявок.

Одним из победителей стал Андрей Камашев, для которого участие в этом году стало четвертой попыткой взять высшую награду. Он представил проект по разработке микроэлектроники и светопроводящей спектроники.

«Устройство, что мы разработали, построено на тонких ферромагнитных сверхпроводящих слоях, которые могут проводить ток в системах», – отметил он.

Камашев заявил, что его группа является мировым лидером в разработке подобных проектов и сейчас они планируют продолжать воплощать свои идеи.

Победителей конкурса объявили в 7 номинациях: «Лучший молодой ученый в области естественных наук», «Лучший молодой ученый в области технических наук», «Лучший молодой ученый в области социогуманитарных наук», «Лучший аспирант в области естественных наук», «Лучший аспирант в области технических наук», «Лучший аспирант в области социогуманитарных наук», «Лучший молодой ученый производственной отрасли».

Победители получили денежные премии в размере от 35 до 95 тысяч рублей и памятные дипломы и подарки.