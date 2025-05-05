В Казани выделят 26 млн рублей на ремонт дорог к садоводствам

В 2025 году в столице Татарстана продолжат благоустраивать подъездные пути к садоводческим товариществам. На эти цели направят 26 млн рублей, сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Средства пойдут на ремонт дорог к СНТ «Островок», «Мечта», «Ивушка», «Автомобилист», «Табигать», «50 лет Победы», «Волга», а также к участкам ЗАО «Кварт» и ОАО «КМПО». Работы включают обновление покрытия и обеспечение круглогодичного проезда.

За шесть лет действия программы в Казани отремонтировали 17 подъездных путей к 26 садоводствам общей протяженностью 22 км. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет «Татар-информ».