В Казани выделят 26 млн рублей на ремонт дорог к садоводствам

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Республика
5 мая 2025  14:48

В 2025 году в столице Татарстана продолжат благоустраивать подъездные пути к садоводческим товариществам. На эти цели направят 26 млн рублей, сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Средства пойдут на ремонт дорог к СНТ «Островок», «Мечта», «Ивушка», «Автомобилист», «Табигать», «50 лет Победы», «Волга», а также к участкам ЗАО «Кварт» и ОАО «КМПО». Работы включают обновление покрытия и обеспечение круглогодичного проезда.

За шесть лет действия программы в Казани отремонтировали 17 подъездных путей к 26 садоводствам общей протяженностью 22 км. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет «Татар-информ».

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