В Казани выросло предложение на вторичном рынке жилья

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Город
13 мая 2025  11:59

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в апреле 2025 года в Казани зафиксирован рост предложения на вторичном рынке жилья — на 4,8%, что превышает средний показатель по городам-миллионникам (4,3%).

Ключевые показатели Казани:

  • Медианная цена квадратного метра: 186 000 рублей (+0,6% за месяц)
  • Средняя стоимость квартиры: 8,8 млн рублей
  • Типовая площадь: 48,9 кв. м

Столица Татарстана сохраняет статус одного из самых дорогих городов России по стоимости вторичного жилья, уступая только Москве (359 000 руб./кв.м) и Санкт-Петербургу (214 000 руб./кв.м).

Общероссийские тренды:

  • Максимальный рост цен: Пермь (+3,4%), Ростов-на-Дону (+1,8%)
  • Снижение цен: Нижний Новгород (-0,5%), Красноярск (-0,4%)
  • Средний прирост по миллионникам: 0,7% (до 142 000 руб./кв.м)

«Рынок демонстрирует оживление на фоне стабильной ключевой ставки, — отмечает Евгений Белокуров из Яндекс Недвижимости. — Собственники начинают постепенно повышать цены в ожидании снижения ставок».

 

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