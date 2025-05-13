В Казани выросло предложение на вторичном рынке жилья

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в апреле 2025 года в Казани зафиксирован рост предложения на вторичном рынке жилья — на 4,8%, что превышает средний показатель по городам-миллионникам (4,3%).

Ключевые показатели Казани:

Медианная цена квадратного метра: 186 000 рублей (+0,6% за месяц)

Средняя стоимость квартиры: 8,8 млн рублей

Типовая площадь: 48,9 кв. м

Столица Татарстана сохраняет статус одного из самых дорогих городов России по стоимости вторичного жилья, уступая только Москве (359 000 руб./кв.м) и Санкт-Петербургу (214 000 руб./кв.м).

Общероссийские тренды:

Максимальный рост цен: Пермь (+3,4%), Ростов-на-Дону (+1,8%)

Снижение цен: Нижний Новгород (-0,5%), Красноярск (-0,4%)

Средний прирост по миллионникам: 0,7% (до 142 000 руб./кв.м)

«Рынок демонстрирует оживление на фоне стабильной ключевой ставки, — отмечает Евгений Белокуров из Яндекс Недвижимости. — Собственники начинают постепенно повышать цены в ожидании снижения ставок».