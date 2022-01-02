 В Казани высадят кустарники и деревья на 25,8 млн рублей
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В Казани высадят кустарники и деревья на 25,8 млн рублей

Растения появятся на улице Тихомирнова и проспекте Универсиады.

Город
2 января 2022  10:53
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани высадят кустарники и деревья на почти 25,8 млн рублей. Растения появятся на улице Тихомирнова и проспекте Универсиады. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. 

Так, подрядчику следует посадить следующие виды высокодекоративных растений: вязы, липы, рябину, яблони, березы, татарский клен, ели, тополя и кустарники разных сортов. 

Средства выделены из бюджета столицы Татарстана, заказчиком выступает администрация Вахитовского и Приволжского районов города. Работы должны быть закончены до конца ноября этого года.

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