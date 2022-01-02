В Казани высадят кустарники и деревья на 25,8 млн рублей

В Казани высадят кустарники и деревья на почти 25,8 млн рублей. Растения появятся на улице Тихомирнова и проспекте Универсиады. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Так, подрядчику следует посадить следующие виды высокодекоративных растений: вязы, липы, рябину, яблони, березы, татарский клен, ели, тополя и кустарники разных сортов.

Средства выделены из бюджета столицы Татарстана, заказчиком выступает администрация Вахитовского и Приволжского районов города. Работы должны быть закончены до конца ноября этого года.