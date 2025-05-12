В Казани выставили на продажу монету начала 20 века за 1,5 млрд рублей

В Казани, на одном из популярных сайтов для объявлений, выставили на продажу уникальную монету времен российской империи за 1,5 млрд рублей.

Продавец объясняет столь внушительную стоимость лота редкостью и уникальной особенностью: медная «копейка» отчеканена с браком, на обеих сторонах монеты отпечатан реверс. Обычно, подобные «бракованные» экземпляры высоко ценятся коллекционерами.

Владелец необычной монеты утверждает, что она была выпущена в период с 1867-1913 год. Точно сказать невозможно, так как дату печатали с лицевой стороны. Про этом продавец заверяет, что указал верную цену и она является оправданной для такой необычной монеты.