В Казани выставили на продажу монету начала 20 века за 1,5 млрд рублей

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Город
12 мая 2025  17:49

В Казани, на одном из популярных сайтов для объявлений, выставили на продажу уникальную монету времен российской империи за 1,5 млрд рублей.

Продавец объясняет столь внушительную стоимость лота редкостью и уникальной особенностью: медная «копейка» отчеканена с браком, на обеих сторонах монеты отпечатан реверс. Обычно, подобные «бракованные» экземпляры высоко ценятся коллекционерами.

Владелец необычной монеты утверждает, что она была выпущена в период с 1867-1913 год. Точно сказать невозможно, так как дату печатали с лицевой стороны. Про этом продавец заверяет, что указал верную цену и она является оправданной для такой необычной монеты.

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