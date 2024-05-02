В Казани выступит итальянский эстрадный исполнитель Антонелло Ферри

Иностранный гость прибудет в Казань, чтобы исполнить репертуар на благотворительном гала-концерте всероссийского фестиваля-конкурса «Звездный час в Татарстане».

Этот фестиваль пройдет сегодня в 16:00 в ДК Железнодорожников, сообщили в мэрии города. И кроме итальянского певца Антонелло Ферри, на сцену также выйдут певицы из Санкт-Петербурга JuNa и Таисия Павенская.

В Минкультуры РТ заявили, что фестиваль проводится для реализации программы по импортозамещению в области культуры и туризма, которая запущена федеральным правительством.

Гостям мероприятия представят показы модных домов Эльвиры Баско с коллекциями платьев «Городские цветы» и Натальи Квасовой с коллекцией «Звезды Востока».