В Казани выявили еще двух любителей дрифта под кремлевскими стенами

14 января инспекторами ИАЗ (по линии розыска) полка ДПС были привлечены к административной ответственности двое водителей «ВАЗ 2107», устроившие заезды на площади под стенами Казанского Кремля.

Во время отработки информации, а также исследования и анализа видеоматериалов были установлены еще двое водителей любителей «дрифта». Парни признали вину и обещали впредь не нарушать Правила дорожного движения.

В отношении обоих молодых водителей составлены протокола об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.19 и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (остановка и стоянка на пешеходном переходе и "опасное вождение").

Лихачами оказались жители Кировского района Казани, 2000 и 2003 года рождения, «дрифтовали» они на «БМВ», сообщает Госавтоинспекция Казани.