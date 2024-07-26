В Казани выявили очередных нарушителей миграционного законодательства

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Республика
26 июля 2024  16:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани прошёл крупный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Правоохранители проверили один из городских рынков. 

В ходе рейда были проверены документы у 60 мигрантов. У 15 из них выявлены нарушения миграционного законодательства. Шесть человек помещены в спецприёмник для нелегальных мигрантов. 

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают юридических лиц, которые допустили привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан с нарушением закона. 

Подобные рейды проводятся в республике на регулярной основе с целью пресечения нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранцев.

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