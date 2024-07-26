В Казани выявили очередных нарушителей миграционного законодательства

В Казани прошёл крупный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Правоохранители проверили один из городских рынков.

В ходе рейда были проверены документы у 60 мигрантов. У 15 из них выявлены нарушения миграционного законодательства. Шесть человек помещены в спецприёмник для нелегальных мигрантов.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают юридических лиц, которые допустили привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан с нарушением закона.

Подобные рейды проводятся в республике на регулярной основе с целью пресечения нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранцев.