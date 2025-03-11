В Казани выявлено 1175 случаев онкологии за прошлый год в рамках диспансеризации

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Республика
11 марта 2025  14:40

На итоговом медицинском совете Городского управления здравоохранения Казани были представлены данные о результатах диспансеризации населения за прошлый год. Согласно отчету, в ходе профилактических осмотров было выявлено 1175 случаев злокачественных новообразований. При этом 916 из них (78%) были диагностированы на I—II стадии, что значительно повышает шансы на успешное лечение.  

Всего в рамках диспансеризации в 2024 году было зарегистрировано 75 738 случаев различных заболеваний. Количество осмотренных граждан увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. За последние пять лет охват взрослого населения Казани диспансеризацией вырос с 23% до 70%, что свидетельствует о повышении осведомленности граждан о важности профилактических осмотров.  

Кроме того, в прошлом году 14 медицинских организаций провели промышленную диспансеризацию, в ходе которой было осмотрено 21 413 работников. Также с 3 ноября 2024 года в трех районах Казани работали мобильные поликлиники, которые обследовали 7 116 человек.  

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