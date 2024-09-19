В Казани хирурги провели сложную операцию по удалению 16 миоматозных узлов

news_top_970_100
Город
19 сентября 2024  14:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В Республиканской клинической больнице была проведена операция по удалению 16 миоматозных узлов у 41-летней пациентки из Набережных Челнов.

 Фото: © пресс-служба РКБ

Как сообщили в пресс-службе РКБ, женщина долгое время мечтала стать матерью, но множественная миома мешала ей забеременеть.

Врачи в Набережных Челнах предлагали ей только радикальное решение – удаление матки. Однако пациентка, не желая отказываться от своей мечты, обратилась за помощью в РКБ.

Операция длилась два часа и прошла успешно. В настоящее время пациентка восстанавливается после операции.

news_right_column_240_400
Новости
Ежик и физрук
Появление диких животных в Казани объяснили «брачным периодом»
Прокуратура Татарстана требует восстановить исторический облик музея после незаконного ремонта
Есть ли будущее у хора «Волжские зори»?
Есть ли будущее у хора «Волжские зори»?
В Казани хирурги провели сложную операцию по удалению 16 миоматозных узлов
Буллинг в школе: обратите внимание на тех, кого травят
Буллинг в школе: обратите внимание на тех, кого травят
«Comedy Club» не закрывается, СМИ ошибочно интерпретировали анонс сезона
Из-за большого спроса электрички в Йошкар-Олу будут ездить до декабря
Из-за большого спроса электрички в Йошкар-Олу будут ездить до декабря