В Казани хирурги провели сложную операцию по удалению 16 миоматозных узлов

В Республиканской клинической больнице была проведена операция по удалению 16 миоматозных узлов у 41-летней пациентки из Набережных Челнов.

Фото: © пресс-служба РКБ

Как сообщили в пресс-службе РКБ, женщина долгое время мечтала стать матерью, но множественная миома мешала ей забеременеть.

Врачи в Набережных Челнах предлагали ей только радикальное решение – удаление матки. Однако пациентка, не желая отказываться от своей мечты, обратилась за помощью в РКБ.

Операция длилась два часа и прошла успешно. В настоящее время пациентка восстанавливается после операции.