В Казани хотят отреставрировать дом-музей Каюма Насыри

Проект реставрации здания, где жил и завершил свой земной путь выдающийся просветитель Каюм Насыри, находится на рассмотрении в Комитете по историко-культурной экспертизе. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Фото: © Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Дом постройки второй половины XIX века, изначально принадлежавший муэдзину Галеевской мечети, обрел свое культурное значение благодаря Каюму Насыри. Именно здесь, в окружении близких и соратников, просветитель провел последние годы жизни.

Реставрационный проект предполагает бережное восстановление уникальных элементов деревянного зодчества. Особое внимание будет уделено резьбе по дереву, украшающей фасад здания. Планируется воссоздание утраченных фрагментов с использованием хвойных пород древесины.