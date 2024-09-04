В Казани хотят отреставрировать дом-музей Каюма Насыри

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Город
4 сентября 2024  13:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Проект реставрации здания, где жил и завершил свой земной путь выдающийся просветитель Каюм Насыри, находится на рассмотрении в Комитете по историко-культурной экспертизе. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

 Фото: © Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Дом постройки второй половины XIX века, изначально принадлежавший муэдзину Галеевской мечети, обрел свое культурное значение благодаря Каюму Насыри. Именно здесь, в окружении близких и соратников, просветитель провел последние годы жизни.

Реставрационный проект предполагает бережное восстановление уникальных элементов деревянного зодчества. Особое внимание будет уделено резьбе по дереву, украшающей фасад здания. Планируется воссоздание утраченных фрагментов с использованием хвойных пород древесины.

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В Казани хотят отреставрировать дом-музей Каюма Насыри