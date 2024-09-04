В Казани хотят отреставрировать дом-музей Каюма Насыри

Проект реставрации здания, где жил и завершил свой земной путь выдающийся просветитель Каюм Насыри, находится на рассмотрении в Комитете по историко-культурной экспертизе. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Дом постройки второй половины XIX века, изначально принадлежавший муэдзину Галеевской мечети, обрел свое культурное значение благодаря Каюму Насыри. Именно здесь, в окружении близких и соратников, просветитель провел последние годы жизни.
Реставрационный проект предполагает бережное восстановление уникальных элементов деревянного зодчества. Особое внимание будет уделено резьбе по дереву, украшающей фасад здания. Планируется воссоздание утраченных фрагментов с использованием хвойных пород древесины.