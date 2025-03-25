В Казани хотят заставить согласовывать граффити и рекламы на стройплощадках

В Казани планируют упорядочить размещение граффити и рекламных постеров на ограждениях строительных объектов. Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, все виды наружной информации на строительных ограждениях теперь потребуется согласовывать с исполнительным комитетом города. Власти объясняют нововведение стремлением улучшить эстетический облик городских стройплощадок и поддерживать их в надлежащем состоянии.

Инициатива призвана систематизировать процесс оформления временных ограждений, которые часто используются для размещения как коммерческой рекламы, так и уличного искусства. Решение особенно актуально в преддверии крупных городских событий и в свете общей работы по благоустройству общественных пространств.

После завершения экспертизы и принятия постановления подрядчикам и рекламным агентствам придется получать специальные разрешения на оформление строительных ограждений.