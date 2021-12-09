В Казани высадили из общественного транспорта 53 человека без QR-кодов

В Казани за 8 декабря из общественного транспорта из-за отсутствия QR-кодов было высажно 53 человека, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Также 544 человека было выявлено без масок. Не пустили в автобусы, трамваи, метро и троллейбусы 42 человека. Таким образом, всего 95 казанцев не смогли воспользоваться общественным транспортом.

За вчерашний день общественный транспорт был проверен 418 раз.

Сейчас в Казани продолжаются рейды по проверке у пассажиров средств индивидуальной защиты. Всего с 1 по 9 декабря в общественном транспорте было выявлено 2783 пассажира без масок.