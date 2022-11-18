 В Казани за четверг задержали 2 пьяных водителей
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В Казани за четверг задержали 2 пьяных водителей

Всего за 17 ноября в столице Татарстана произошло 186 ДТП.

Город
18 ноября 2022  15:32
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за четверг задержали двух пьяных водителей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. 

Всего за 17 ноября в столице Татарстана произошло 186 ДТП, из них два с пострадавшими — наезды на пешеходов. Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили двух человек. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани во время рейда автоинспекторы эвакуировали 20 автомобилей на штрафстоянку. В Госавтоинспекции предупредили, что автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, могут способствовать возникновению ДТП.

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