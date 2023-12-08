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В Казани за долг по штрафам полмиллиона машину отправили на спецстоянку

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Город
8 декабря 2023  13:52
Автор:
Виктория Осинина

7 декабря в ходе надзора за дорожным движением, сотрудниками полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был остановлен автомобиль «Шкода Октавия», под управлением 39-летнего водителя. При проверке документов, благодаря специализированным базам данных МВД, выяснилось, что у водителя имеются неоплаченные в установленные сроки административные штрафы на общую сумму 519 тыс. рублей. В отношении водителя было составлено 184 административных материала по ст. 20.25 КоАП РФ, транспортное средство помещено на спецстоянку, сообщает Госавтоинспекция Казани.

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