В Казани за долг по штрафам полмиллиона машину отправили на спецстоянку

7 декабря в ходе надзора за дорожным движением, сотрудниками полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был остановлен автомобиль «Шкода Октавия», под управлением 39-летнего водителя. При проверке документов, благодаря специализированным базам данных МВД, выяснилось, что у водителя имеются неоплаченные в установленные сроки административные штрафы на общую сумму 519 тыс. рублей. В отношении водителя было составлено 184 административных материала по ст. 20.25 КоАП РФ, транспортное средство помещено на спецстоянку, сообщает Госавтоинспекция Казани.