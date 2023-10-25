В Казани за минувшие сутки произошло 131 ДТП: пять человек пострадали

Республика
25 октября 2023  12:24
Автор:
Виктория Осинина

За прошедшие сутки, 24 октября, в Казани произошло 131 ДТП, в пяти из них пострадали люди.  Так, в 17.30 41-летний водитель автомобиля «Ссанг-Йонг» напротив дома № 60 по ул. Н. Назарбаева, совершил наезд на неустановленную женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

В 18.15 67-летний водитель на автомобиле «Мицубиси» напротив дома № 186 по ул. Декабристов совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая также вышла на дорогу в неустановленном месте и была госпитализирована.

Всего за сутки за нарушение ПДД к административной ответственности привлекли 568 водителей и 121 пешехода, 10 водителей задержаны с признаками опьянения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

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