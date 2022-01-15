С казанских улиц за минувшие сутки вывезли более 16,3 тыс. тонн снега

С казанских улиц за сутки вывезли более 16,3 тыс. тонн снега. Сегодня к уборке улиц Казани приступили 521 дорожный рабочий и 401 единица специальной техники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

С начала зимнего сезона с улиц Казани было вывезено – 368,5 тыс. тонн снега. На дорогах за сутки использовано 395 тонн реагента и 728 тонн песко-соляной смеси.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана прокомментировал работу коммунальных служб по уборке снега. Минниханов отметил, что придомовые территории очищаются не тщательно.