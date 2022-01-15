 С казанских улиц за минувшие сутки вывезли более 16,3 тыс. тонн снега
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С казанских улиц за минувшие сутки вывезли более 16,3 тыс. тонн снега

Сегодня на уборку города вышли 521 рабочий и 401 единица техники.

Город
15 января 2022  16:31
Автор:
Карина Кострулева

С казанских улиц за сутки вывезли более 16,3 тыс. тонн снега. Сегодня к уборке улиц Казани приступили 521 дорожный рабочий и 401 единица специальной техники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. 

С начала зимнего сезона с улиц Казани было вывезено – 368,5 тыс. тонн снега. На дорогах за сутки использовано 395 тонн реагента и 728 тонн песко-соляной смеси. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана прокомментировал работу коммунальных служб по уборке снега. Минниханов отметил, что придомовые территории очищаются не тщательно.

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