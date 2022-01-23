 В Казани за минувшие сутки с улиц вывезли около 11 тыс. тонн снега
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В Казани за минувшие сутки с улиц вывезли около 11 тыс. тонн снега

Сегодня, 23 января, на уборку снега вышли 421 дорожных рабочих.

Город
23 января 2022  14:03
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани для уборки снега было задействовано 421 дорожных рабочих и  345 единиц спецтехники, среди которых 60 комбинированных дорожных машин, 81 тракторная щетка, 88 самосвалов, сообщает мэрия.

Сегодня снег будут убирать по улицам 2-я Туринская, Абжалилова, Авангардная, Батурина, Беломорская, Вахитова, Восстания, Галактионова и др. (полный список можно узнать перейдя по ссылке).

Из города за прошедшие сутки было вывезено 10 тыс. 835 тонн снега, а с начала зимы – более 488 тыс. тонн снег. Об этом рассказали в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

За сутки дороги были посыпаны 511 тоннами реагента и 675 тоннами песко-соляной смеси.

 

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