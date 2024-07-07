В Казани за неделю дважды обновился температурный рекорд

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Город
7 июля 2024  14:39

Как сообщает Гидрометцентр РТ, в субботу, 6 июля, в городе снова обновился температурный максимум. Метеостанция «Казань - Сокол» зафиксировала температуру +36,0 градусов.

Напомним, что предыдущий температурный рекорд в 35,2 градусов тепла, который зафиксировали 5 июля, не продержался и дня.

На следующей же неделе жара в республике постепенно пойдет на спад. В понедельник, 8 июля, в Татарстане ожидается температура днем +24-29 градусов, переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Температура ночью составит +12-17 градусов.

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