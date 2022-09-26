 В Казани за неделю произошло 14 ДТП с участием пешеходов
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В Казани за неделю произошло 14 ДТП с участием пешеходов

В Госавтоинспеции отметили, что большинство наездов на пеших участников дорожного движения происходят в условиях недостаточной видимости.

Город
26 сентября 2022  19:23
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани с приходом осени увеличилось количество наездов на пешеходов. Так, за прошедшую неделю, с 19 по 25 сентября, в городе произошло 14 ДТП с участием пешеходов, в которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести. 

Так, 25 сентября в 20 часов 45 минут 45-летний водитель «ВАЗа» напротив дома № 135 по улице Боевой, по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 52-летнего пешехода.

«В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», – отметили в городской Госавтоинспеции. 

В ГИБДД отметили, что большинство наездов на пеших участников дорожного движения происходят в условиях недостаточной видимости. Ночью при дожде из-за зеркальной и мокрой поверхности дороги водителю сложно заметить пешехода. Госавтоинспекция рекомендует использовать пешим участникам дорожного движения светоотражающие элементы. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане с начала года задержали свыше 9 тыс. пьяных водителей. Отмечается, что 715 водителей попались полицейским повторно. Информацию о нетрезвых водителях можно сообщить по телефонам 02 и 112, а также через Telegram-каналы ГИБДД, которые есть в каждом районе республики.

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