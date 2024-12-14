В Казани за неделю снегоплавильные станции приняли 17 тыс. тонн снега

Как сообщает МУП «Водоканал» в свое телеграм-канале, за эту неделю, которая выдалась довольно снежной, снегоплавильные станции города приняли более 17 тысяч тонн снега.

Отмечается, что на текущий момент в городе работают 8 пунктов плавления снега, которые расположены в разных районах. Всего на этих пунктах находится 14 плавильных камер, которые принимают снег, привезенный с городских улиц. Максимальная пропускная способность снегоплавильных станций – 8 тысяч тонн снега в день.

Напомним, ранее мы писали, куда можно жаловаться на плохую уборку снега в городе.