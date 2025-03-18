В Казани за неделю собрано более 150 тысяч кубометров отходов

С 10 по 16 марта из Казани было вывезено 150 231 кубометр твердых коммунальных отходов (ТКО), что значительно превышает показатели других районов республики. Из этого объема 1 802 кубометра отходов были отправлены на переработку благодаря раздельному сбору мусора в желтые сетки.

Кроме того, за неделю в городе было убрано 15 211 кубометров крупногабаритного мусора, что способствует поддержанию чистоты и порядка на улицах. Для сравнения, в западной части Татарстана за тот же период вывезено 61 741 кубометр ТКО. Например, в Зеленодольском районе собрано 14 207 кубометров, а в Высокогорском – 7 640 кубометров отходов.

В рамках экологических инициатив УК «ПЖКХ» продолжает расширять инфраструктуру для раздельного сбора мусора. В марте на 20 локациях Казани установят дополнительные желтые сетки, куда горожане смогут выбрасывать пять видов фракций: пластик, металл, стекло, тетрапак и макулатуру. Это позволит увеличить объемы перерабатываемых отходов и сделать экологические практики более доступными для жителей.

Раздельный сбор мусора является важным шагом на пути к устойчивому обращению с отходами и снижению экологической нагрузки на окружающую среду. Власти Казани активно работают над внедрением современных технологий в сфере утилизации отходов, что соответствует общероссийским трендам в области экологии.