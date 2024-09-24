В Казани за неделю вывезли почти 150 тысяч кубометров мусора

С 16 по 20 сентября в Казани было вывезено 146 834 кубических метра твердых коммунальных отходов, о чем сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО. Из этого объема 1054 кубических метра приходится на раздельно собранные отходы – содержимое желтых контейнеров для вторсырья.

За тот же период с улиц города вывезено 16 899 кубометров крупногабаритного мусора.

В западной части Татарстана объемы вывоза ТКО составили 69 733 кубических метра. Наибольшее количество отходов вывезено из Зеленодольского, Лаишевского и Высокогорского районов.