В Казани за неделю вывезли почти 150 тысяч кубометров мусора

news_top_970_100
Город
24 сентября 2024  13:21
Автор:
Эндже Гарафиева

С 16 по 20 сентября в Казани было вывезено 146 834 кубических метра твердых коммунальных отходов, о чем сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО. Из этого объема 1054 кубических метра приходится на раздельно собранные отходы – содержимое желтых контейнеров для вторсырья.

За тот же период с улиц города вывезено 16 899 кубометров крупногабаритного мусора.

В западной части Татарстана объемы вывоза ТКО составили 69 733 кубических метра. Наибольшее количество отходов вывезено из Зеленодольского, Лаишевского и Высокогорского районов.

 Фото: © УК «ПЖКХ»

news_right_column_240_400
Новости
В Казани за неделю вывезли почти 150 тысяч кубометров мусора
В Казань на «Кросс нации» приезжают даже из Благовещенска
В Казань на «Кросс нации» приезжают даже из Благовещенска
Гориллы из казанского зооботсада отметили международный праздник
Тинчуринцы представили спектакль о жизни татарской деревни в послевоенные годы
Тинчуринцы представили спектакль о жизни татарской деревни в послевоенные годы
В Челнах из-за нарушений закрыли стоматологическую клинику
Замглавы Росгвардии Лебедев обсудил с Миннихановым материально-техническую базу региона
Замглавы Росгвардии Лебедев обсудил с Миннихановым материально-техническую базу региона
Минниханов: «Благодарность хлеборобам, которые смогли собрать достойный урожай»
Минниханов: «Благодарность хлеборобам, которые смогли собрать достойный урожай»
Минниханов обсудил с главой Росреестра внедрение системы пространственных данных в Татарстане
Минниханов обсудил с главой Росреестра внедрение системы пространственных данных в Татарстане