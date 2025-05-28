В Казани за первый квартал вандалы разбили 59 стекол на остановках транспорта

Казань столкнулась с волной вандализма на объектах городской инфраструктуры. За первые три месяца 2025 года неизвестные повредили 59 стеклянных элементов остановочных павильонов, что составляет почти половину от общего количества аналогичных инцидентов за весь прошлый год (132 случая).

Проблема носит системный характер – помимо разбитых стекол, остановки регулярно страдают от несанкционированных граффити и незаконной расклейки объявлений. Эти действия наносят значительный ущерб компаниям, обслуживающим 424 остановочных комплекса города. Несмотря на то, что передача объектов рекламным операторам позволила улучшить их содержание, участившиеся акты вандализма ставят под угрозу дальнейшие инвестиции в городскую среду.

В мэрии Казани напоминают о серьезной ответственности за подобные правонарушения. Согласно статье 214 УК РФ, вандалам грозит штраф до 40 тысяч рублей или обязательные исправительные работы. Городские власти призывают жителей бережно относиться к общественному имуществу, подчеркивая, что ухоженные остановки – важный элемент комфортной городской среды для всех казанцев.