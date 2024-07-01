В Казани за полгода родилось больше 9 тысяч детей

В Казани за первые шесть месяцев 2024 года появилось на свет 9,3 тысячи детей, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила Елена Студеникина, начальник управления ЗАГС Казани, во время делового понедельника.

Среди новорожденных преобладают мальчики: 4 849 против 4 414 девочек. В 91 семье родились двойняшки, а тройняшек в первом полугодии не было. Большинство новорожденных – это первенцы.

Самыми популярными именами среди мальчиков по-прежнему остаются Амир и Тимур, а также Карим, Марк, Матвей. Среди девочек лидируют Амина, София, Эмилия, Ясмина и Айлин. Однако встречаются и редкие имена: Багратион, Весна, Астра, Вавилен, Батыр-хан, Алена-Матрона, Сююмбике.