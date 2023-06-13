В Казани за понедельник автоинспекторы задержали 10 пьяных водителей. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Всего за 12 июня в столице Татарстана произошло 87 ДТП, из них одно с пострадавшим — наезд на велосипедиста. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставилил пять человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Лениногорске 12-летний мальчик за рулем устроил погоню от автоинспекции и попал в ДТП. Несовершеннолетний водитель в результате погони с препятствиями был доставлен в БСМП Челнов.