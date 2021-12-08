В Казани за прошедшую неделю в общественном транспорте выявили 12 нарушителей ограничений

В Казани за прошедшую неделю контролеры общественного транспорта выявили 12 пассажиров без QR-кодов, на которых был составлен административный протокол. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Дела нарушителей уже переданы в суд. Минимальная сумма штрафа – 1 тыс. рублей на физическое лицо, на должностное от 20 тыс. рублей, на юрлицо от 100 тыс. рублей.

МУП «Метроэлектротранс» напоминает, что проезд в общественном транспорте возможен при наличии QR-кода о прививке (первым, либо двумя компонентами), перенесенной болезни или медотводе.