В Казани за год средняя стоимость квартир в новостройках выросла на 38%

В Казани по итогам 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 38%. Такие данные привели специалисты сервиса «Авито.Недвижимость», которые провели исследование заинтересованности в покупке недвижиомсти россиян.

Самый значительный рост цен на жилье был отмечен в Сочи – в 1,9 раз, в Краснодаре – в 1,8 раза и Омске – в 1,5 раза. В Казани, как уже было приведено выше, стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 38% и составляет 113 993 рублей.

По показателю количества выставленных объявлений о продаже жилья Казань осталась на том же уровне, что и в 2020 году. Число желающих продать жилье возросло в Тюмени – на 2,4 раза, в Новосибирске – в 1,9 раза, в Санкт-Петербурге – в 1,7 раз.

Показатели спроса на жилье в Казани остались на уровне 2020 года. По итогам прошлого года наиболее активно интересовались новым жильем в Екатеринбурге (+27% год к году), Ростове-на-Дону (+24%) и Москве (+21%).