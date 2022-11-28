 В Казани за пять лет федеральную субсидию на жилье получили 137 инвалидов
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В Казани за пять лет федеральную субсидию на жилье получили 137 инвалидов

Общая сумма поддержки составила 151 млн рублей.

Город
28 ноября 2022  12:15
Автор:
Василина Олейник

За последние пять лет 137 казанцев с инвалидностью получили федеральные субсидии на улучшение жилищных условий. Сумма субсидии в 2022 году выросла до 1,8 млн рублей. Об этом сообщил начальник Управления жилищной политики казанского иполкома Ренат Шамсутдинов. 

«Выплата ежегодно индексируется, и ее получатели могут улучшить жилищные условия на свободном рынке жилья. Их получили 137 казанцев с ограниченными вомзсожностями здоровья. Объем выделенных средств составил более 151 млн рублей», – рассказал Шамсутдинов. 

Из республиканского бюджета инвалиды с 2018 года также могут получать субсидию на приобретение жилья. В 2019 году такие выплаты получили 10 казанцев – сумма в общем составила 14,5 млн рублй. На сегодня, по словам главы Управления жилищной политики, очередность за субсидиями отсутствует. 

Самыми востребованными мерами поддержки горожан с ОВЗ остаются муниципальные – за счет бюджета города. Это обеспечение жильем по соцнайму. За последние три года такое соцжилье получили 58 горожан. Город также выделяет квоту, чтобы казанцы с ОВЗ могли воспользоваться системой соципотеки. В этом году таким образом квартиры в новостройках приобрели четыре семьи. 

 

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