В Казани за пятилетку на четверть уменьшилось число аварий

Это произошло благодаря планомерной работе на участках дорог с наибольшей концентрацией ДТП.

За пять лет в столице Татарстана число ДТП снизилось на 28%, пострадавших в них сократилось на 25%, а погибших - на 26%. Такие данные привел заместитель главы исполкома Казани Ильдар Шакиров в ходе своего доклада на «деловом понедельнике» в мэрии.

Этих результатов удалось добиться благодаря следующим принятым мерам: установке новых знаков, обновлению дорожной разметки, ремонту аварийно опасных участков, а также пропаганде соблюдения ПДД среди детей и их родителей.

Эти успехи особо выделяются на фоне постоянно растущего количества автомобилей в городе - скоро оно достигнет полумиллиона.

Мэр Казани Ильсур Метшин со своей стороны отметил: «Мы постоянно поддерживаем тесный контакт с МВД для обсуждения всех необходимых мер по улучшению ситуации на дорогах. Места концентрации ДТП - это одна из ключевых тем для обсуждения на наших городских и республиканских комиссиях. В прошлом году мы проанализировали 68 таких участков. Поэтому, не дожидаясь конца года, призываю сосредоточиться на улучшении дорожной инфраструктуры, особенно вблизи школ, с учетом пожеланий родителей и руководителей учебных заведений». С другой стороны, заявил градоначальник, большое значение имеет и дисциплина водителей и пешеходов.

Также Шакиров привел данные по аварийности в городе за первые шесть месяцев этого года. Так, за указанный период зарегистрировано 534 ДТП, в которых погибли восемь человек и 649 получили травмы.