В Казани за среду автоинспекторы задержали 10 пьяных водителей. Также три человека находились за рулем без прав. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Всего за 14 июня в столице Татарстана произошло 129 ДТП, из них два с пострадавшими. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили восемь человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Лениногорске 12-летний мальчик за рулем устроил погоню от автоинспекции и попал в ДТП. Несовершеннолетний водитель в результате погони с препятствиями был доставлен в БСМП Челнов.