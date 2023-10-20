В Казани за сутки на дорогах один погиб и 12 получили травмы

За прошедшие сутки, 19 октября, в Казани произошло 139 ДТП, из них 12 с пострадавшим. Один пешеход погиб, еще 12 получили травмы различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, под колесами автомобиля в 18.30 оказался 39-лектний мужчина. Водитель автомобиля «Лада» на перекрестке улиц Чуйкова – Бондаренко, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход был госпитализирован в больницу.

В этот же вечер подобное ДТП произошло напротив дома № 88 по ул. Р. Зоре. Здесь 25-летний водитель автомобиля «Шевроле» также не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 62-летнюю женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая с различными травмами госпитализирована в больницу.

За сутки к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 635 водителей и 103 пешехода. 9 автомобилистов задержаны с признаками опьянения.