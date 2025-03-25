В Казани за сутки произошло 117 ДТП: пострадали двое пешеходов

За минувшие сутки в Казани произошло 117 дорожных происшествий, два из которых – с пострадавшими. В обоих случаях пострадали пешеходы, включая 9-летнего мальчика и 85-летнюю женщину.

Ребенок получил травмы при наезде у дома №37 по ул. Побежимова – по предварительным данным, он выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Пенсионерка пострадала при переходе в неположенном месте на ул. Р. Зорге.

Также за сутки:

• 295 водителей и 109 пешеходов оштрафованы за нарушения ПДД;

• 42 случая – непристегнутые ремни безопасности;

• 14 водителей не пропустили пешеходов;

• 8 автомобилистов задержаны за пьяное вождение.