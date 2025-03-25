В Казани за сутки произошло 117 ДТП: пострадали двое пешеходов

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Город
25 марта 2025  11:22

За минувшие сутки в Казани произошло 117 дорожных происшествий, два из которых – с пострадавшими. В обоих случаях пострадали пешеходы, включая 9-летнего мальчика и 85-летнюю женщину.

Ребенок получил травмы при наезде у дома №37 по ул. Побежимова – по предварительным данным, он выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Пенсионерка пострадала при переходе в неположенном месте на ул. Р. Зорге.

Также за сутки:
• 295 водителей и 109 пешеходов оштрафованы за нарушения ПДД;
• 42 случая – непристегнутые ремни безопасности;
• 14 водителей не пропустили пешеходов;
• 8 автомобилистов задержаны за пьяное вождение.

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