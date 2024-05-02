В Казани за сутки произошло 88 ДТП

В заключительный день праздничной декады, 1 мая, казанские автоинспекторы получили 88 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

При этом, один человек погиб в столкновении автомобиля с металическим забором. Об этом следует из ежедневного отчёта сотрудников Госавтоинспекции города.

Экипажи задержали семь водителей, управлявших в состоянии алкогольного опьянения, а два человека были за рулем, не имея права управления транспортным средством.

По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили 6 граждан.