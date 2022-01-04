 В Казани за сутки вывезли более 20 тыс. тонн снега
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В Казани за сутки вывезли более 20 тыс. тонн снега

На уборку снега вышли 364 единицы техники и 493 дорожных рабочих.

Город
4 января 2022  13:14
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, 4 января, для уборки улиц Казани от снега задействовали 493 дорожных рабочих и 364 единицы спецтехники. За последние сутки с улиц вывезли 20 тыс. 665 тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Узнать подробнее, с участков каких улиц будут вывозить снег, можно на сайте мэрии города.

За минувшие сутки на дорогах использовали 53 тонны реагента и 303 тонны песко-соляной смеси, а с начала зимнего сезона – более 33 тыс. тонн противогололедных материалов. Также всего с начала сезона вывезли более 208 тыс. тонн снега.

Ранее сообщалось, что в Казани с 31 декабря по 2 января вывезли 46 тыс. кубов мусора, что в полтора раза больше, чем в обычные дни.

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