В Казани за сутки задержали 9 нетрезвых водителей

За сутки 18 октября в Казани правоохранители зарегистрировали 87 дорожно-транспортных происшествий, из них одно с пострадавшим. Под колеса автомобиля попал пешеход. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 598 водителей и 155 пешеходов. Девять человек задержали за рулем с признаками опьянения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, ДТП произошло в 18.27 напротив дома № 48И по ул. Лукина. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Мицубиси» при повороте налево на регулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и сбил 27-летнюю девушку. Пострадавшая после оказания медицинской помощи была отпущена из травмпункта.