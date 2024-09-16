В Казани за сутки задержали четырех водителей, не имеющих права управления автомобилем

За воскресенье, 15 сентября, в Казани зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия, среди которых 6 случаев с пострадавшими.

Наиболее распространенными нарушениями стали столкновения, вызванные несоблюдением требований дорожных знаков и правил дистанции. Один случай наезда на препятствие произошел из-за превышения скорости, а также произошел наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Правоохранительные органы задержали 9 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, а также 4 человека, не имеющих прав на управление транспортным средством.

Дополнительно, в полицию доставлены 10 граждан по подозрению в совершении различных правонарушений.