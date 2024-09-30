В Казани за сутки зарегистрировано свыше 100 ДТП

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Город
30 сентября 2024  08:19
Автор:
Эндже Гарафиева

За воскресенье, 29 сентября, на дорогах Казани зафиксировано 102 сообщения о ДТП. В трёх случаях потребовалась помощь медиков. Произошли наезд на пешехода, нарушившего правила перехода проезжей части, столкновение автомобилей из-за выезда на встречную полосу и падение пассажира в салоне автобуса, произошедшее из-за нарушения водителем правил дорожной разметки.

В течение дня сотрудниками ГИБДД было задержано 9 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и 5 водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством.

Помимо нарушений ПДД, зафиксированы и более серьёзные правонарушения. В связи с подозрением в совершении преступлений в органы внутренних дел доставлено 6 человек.

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