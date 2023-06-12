 В Казани за воскресенье автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей
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В Казани за воскресенье автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей

Всего за 11 июня в столице Татарстана произошло 66 ДТП.

Город
12 июня 2023  11:00
Автор:
Эдуард Салихов

За воскресенье в Казани автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей, также четыре человека находились за рулем без прав. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции. 

Всего за 11 июня в столице Татарстана произошло 66 ДТП, из них два с пострадавшими — столкновения. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили шесть человек. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Лениногорске 12-летний мальчик за рулем устроил погоню от автоинспекции и попал в ДТП. Несовершеннолетний водитель в результате погони с препятствиями был доставлен в БСМП Челнов.

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