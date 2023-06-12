В Казани за воскресенье автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей

За воскресенье в Казани автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей, также четыре человека находились за рулем без прав. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Всего за 11 июня в столице Татарстана произошло 66 ДТП, из них два с пострадавшими — столкновения. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили шесть человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Лениногорске 12-летний мальчик за рулем устроил погоню от автоинспекции и попал в ДТП. Несовершеннолетний водитель в результате погони с препятствиями был доставлен в БСМП Челнов.