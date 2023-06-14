В Казани за вторник автоинспекторы задержали 9 пьяных водителей. Также пять человек находились за рулем без прав. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Всего за 13 июня в столице Татарстана произошло 181 ДТП, из них 5 с пострадавшими. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставилили пять человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Лениногорске 12-летний мальчик за рулем устроил погоню от автоинспекции и попал в ДТП. Несовершеннолетний водитель в результате погони с препятствиями был доставлен в БСМП Челнов.