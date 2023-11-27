В Казани за выходные на дорогах выявили 136 пешеходов – нарушителей

В Казани за минувшие выходные, 25 и 26 ноября, к административной ответственности привлекли 136 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения. За нарушения ПДД привлекли и 1010 водителей.

Так, 26 ноября в 5.52 54-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» напротив дома № 51 по ул. Право-Булачная совершил наезд на 32-летнего мужчину, который решил перейти проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Кстати, как минимум 19 автомобилистов позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.