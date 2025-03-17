В Казани за выходные произошло 186 ДТП, 6 человек пострадали

За прошедшие выходные дни, 15 и 16 марта, в Казани было зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествий. Из них 3 ДТП сопровождались пострадавшими: одно происшествие — наезд на препятствие, два других — столкновения автомобилей. В результате 6 человек получили травмы различной степени тяжести: 4 пассажира и 2 водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

За два дня к административной ответственности были привлечены 647 водителей и 150 пешеходов. 84 человека оштрафованы за непристегнутые ремни безопасности, еще 54 водителя наказаны за непредоставление преимущества пешеходам. 18 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется безопасности пешеходов, использованию ремней безопасности и недопущению управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, особенно в зонах пешеходных переходов. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и убедившись в безопасности.

ГИБДД Казани продолжает проводить профилактические мероприятия для снижения аварийности и повышения безопасности на дорогах города.