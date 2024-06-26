В Казани забытые могилы выдающихся людей могут стать туристическими объектами

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил взять на особый контроль состояние могил выдающихся горожан, похороненных на кладбищах столицы Татарстана.

Вопрос поднял краевед Леонид Абрамов на сессии Казанской городской Думы. Он рассказал о растущем интересе к некропольному туризму и подчеркнул историческую ценность Арского кладбища, где покоятся известные деятели науки, культуры, искусства.

«Многие могилы, к сожалению, находятся в не очень хорошем состоянии, – отметил Леонид Абрамов. – Поломаны надгробия или решетки, утрачены части декоративного убранства, теряются атрибуция, вывески».

Ильсур Метшин поддержал инициативу краеведа. Он поручил исполкому города совместно с управлением по организации ритуальных услуг составить список заброшенных могил выдающихся личностей, закрепить эти захоронения за ответственными лицами (органами власти, учреждениями, организациями), разработать формат патроната над могилами и продумать планировку территорий и включить места захоронения известных людей в туристические маршруты.